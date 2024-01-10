"مالكش عندي حاجة".. تفاصيل جريمة "رفاق السلام" بسبب سُلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعترف المتهم بقتل صديقه في منطقة السلام بالقاهرة بتفاصيل جريمته أمام النيابة المختصة.

وقال المتهم، أن صديقه اقترض منه مبلغ قبل أشهر عدة وماطل في ردهم، بل وتطورت إلى الامتناع عن سدادهم.

وأضاف القاتل أن المجني عليه أنكر أخذه مالًا وافتعل مشكلة معه لعدم رده، ما أدى لاشتداد الحديث بينهما وتطورت إلى مشاجرة.

وأكمل أنه وقف مع المجني عليه وطالبه برد 1500 جنيه لكن الأخير لم يستجب وقال له "مش هديك جنيه.. مالكش عندي حاجة".

غضب القاتل واستل سكينًا وسدد للمجني عليه طعنات أردته قتيلًا في لحظتها.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وبإجراء التحريات تبين مقتل "يوسف.أ" إثر تلقيه طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية.

ضبطت الأجهزة الأمنية القاتل وحققت معه النيابة المختصة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.