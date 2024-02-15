شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: خطة إخلاء إسرائيلية لإنشاء 15 مخيما على شاطئ غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر، عن أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيما على شاطئ بحر غزة في كل منها 25 ألف خيمة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.