شكرا لقرائتكم خبر عن منافس بايدن فى السباق الديمقراطى يتعهد بالاعتراف بـفلسطين حال انتخابه رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد النائب الأمريكى دين فيليبس، الذى ينافس الرئيس جو بايدن على نيل الترشيح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالاعتراف بدولة فلسطين إذا تم انتخابه رئيسا، قائلا إنه سئم من موت الأطفال فى غزة.

وفى مقابلة أجرها فيليبس، يهودى الديانة، مع بودكاست Bad Faith إنه يحمل بايدن مسئولية الفشل فى منع الأزمة وحل الصراع. وتابع قائلا: لا أستطيع أن أتحمل ما أراه، هذه هى المشاهد أكثر حزنا وهلعا واشمئزازا التى رأيتها طوال حياتى.

وكان فيليبس البالغ من العمر 55 عاما، من أوائل الأعضاء اليهود فى الكونجرس الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار فى غزة، فى نوفمبر الماضى. وفى المقابلة، تحدث فيليبس عن وفاة والده فى حرب فيتنام عندما كان عمره ستة أشهر فقط، وقال إنه هذه التجربة أثرت على رغبته لتصحيح السياسات المعيبة والدعوة إلى السلام.

وقال فيليبس إن بايدن يتحمل المسئولية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وتعهد بأنه لن يتسامح مع ما يحدث، وقال إنه لم يعد جزءا من نظام يكافئ من يريدون الاستمرار للأبد ووضع مصالحهم الذاتية فوق المصلحة الجماعية.

وقال فيليبس إنه سيعترف بدولة فلسطين من جانب واحد لو تم انتخابه رئيسا، مشيرا إلى أن لديه رؤية لدولة فلسطينية يعيش فيها يهود مثلما هناك دولة يهودية يعيش فيها مسلمون فلسطينيون.

ويحل اسم فيليبس على بطاقة الاقتراع الخاصة بالتصويت فى السباق التمهيدى الديمقراطى فى ولاية ميتشيجان، التى تتركز فيها جالية عربية كبيرة، والمقرر فى 27 فبراير المقبل.

وتزداد الضغوط لعدم دعم بايدن بالتصويت "غير ملتزم" احتجاجا على سياسة الرئيس الأمريكى. وانضمت النائبة رشيدة طليب، من أصل فلسطينى والتى تمثل ميتشيجان فى مجلس النواب، دعوات عدم التصويت لبايدن.