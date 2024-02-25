شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وبريطانيا توجهان ضربات فى اليمن على أهداف عديدة للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن أمريكا وبريطانيا توجهان الآن ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين.

كما أفادت القناة بأن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن الضربات أصابت 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع باليمن.