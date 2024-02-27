شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وظائف الخط الثالث للمترو وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف، باب التقدم للراغبين فى العمل بوظيفة بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، ضمن فريق خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وقالت الشركة، إن الوظيفة متوفرة لحديثي التخرج أو من لديه خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، ويمكنهم التقديم على الرابط التالي:

وأوضحت: يشترط إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.

يفضل للمتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى التوفيقية ووادى النقل، وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة.