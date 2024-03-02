شكرا لقرائتكم خبر عن التخصصات والمواد المطلوبة بمسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الدراسية الأساسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتشمل الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم واللغة العربية بجانب الحاسب الآلي والتربية الفنية ستكون مطلوبة فى مسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم للسنة الثالثة على التوالي.
وأكد الجهاز، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس الجارى.
ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الانتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.
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