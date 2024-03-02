التخصصات والمواد المطلوبة بمسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الدراسية الأساسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتشمل الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم واللغة العربية بجانب الحاسب الآلي والتربية الفنية ستكون مطلوبة فى مسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم للسنة الثالثة على التوالي.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وأكد الجهاز، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الانتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.