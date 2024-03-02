شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو ومبعوث بوتين يناقشان الأوضاع بالمنطقة وخاصة الشأن الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، بالسفير ميخائيل بوجدانوف، مبعوث رئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ناقشا التطورات الجارية في المنطقة، وبالأخص تطورات الوضع في فلسطين.

واتفق السفيران خلال اللقاء على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع معاناة ألاف الفلسطينيين، فضلاً عن إدانة الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني للمدنيين.

وأكدا في هذا السياق على ضرورة استئناف الجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وحدود 1967.

كما تناولت المقابلة اللقاء الفلسطيني المنعقد في موسكو والذي جمع الفصائل الفلسطينية.