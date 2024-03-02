شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة معارض أهلا رمضان 2024 فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة افتتاح 6 معارض لـ"أهلا رمضان" حتى الآن بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، حيث توفر المعارض احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مُخفضة وعروضا جيدة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتشمل المعارض التي تم افتتاحها حتى الآن بمحافظة الجيزة: المعرض الرئيسي الذي يقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، ومعرض يقام في شارع عمرو بن العاص في مركز ومدينة البدرشين، ومعرض يقام في طريق مصر أسيوط بمركز ومدينة الحوامدية.

وشهدت المحافظة افتتاح معرض في مدينة 6 أكتوبر، وتحديدًا بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادي عشر والحى الثاني عشر محور جمال عبد الناصر. ومعرض آخر يقام بمدينة الشيخ زايد، وتحديدًا بمركز خدمات الحي الأول بساحة انتظار كلية الهندسة، بالإضافة إلى معرض جارٍ تجهيزه في شارع المطار بإمبابة.

تضم معارض "أهلًا رمضان"، والتي تستقبل المواطنين يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (السكر، والأرز، والزيت، والسمن، والدقيق، والبقوليات والتوابل، واللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، ياميش رمضان)، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين، موجهًا بالاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة.