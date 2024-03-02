شكرا لقرائتكم خبر عن المالكى: الإدارة الفلسطينية ستكون السلطة الشرعية الوحيدة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن الإدارة الفلسطينية ستكون السلطة الشرعية الوحيدة التي ستتولى المسؤولية في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 71 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.