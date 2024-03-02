شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره القطرى فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري، في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس": نعتز بالعلاقات الأخوية الوثيقة الممتدة، ومسارات التنسيق حول مجمل قضايا منطقتنا العربية.