شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الحرس الملكى وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين يتفقد عدد من المنشآت بالقيادة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفه مستشار الأمن الوطنى قائد الحرس الملكى وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى واللواء أ ح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية.

تضمنت الزيارة تفقد مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة حيث استمع إلى عرض تقديمى لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية ، كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارىء والسلامة العامة الذى روعى فيه اتباع أحدث النظم التكنولوجية وآليات القيادة والسيطرة .

كذلك المرور على نادى الفروسية بالقيادة الاستراتيجية ونادى الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية اللذان تم إنشائهما وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لإستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية.

وأشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفه بما شاهده من إمكانيات وقدرات تمتلكها الدولة المصرية تضاهى الدول الرائدة فى ذلك المجال بما يعزز من قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومى ويؤكد مكانتها الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط ، كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التى تعكس مدى علاقات التآخى بين البلدين الشقيقين ، متمنياً لمصر دوام التقدم والإزدهار بكافة المجالات.