شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى ونظيره المغربى يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية المغربية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - "إن الوزيرين ناقشا سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية المغربية، وتشاورا حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية".