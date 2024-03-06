شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدّق على قانونين جديدين بشأن الترخيص لوزير البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 20 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ايوك برودكشن بى.في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط. كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 23 لسنة 2023 بالترخيص بوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ايوك برودكشن بى.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط. نشر القانونان فى الجريدة الرسمية بعد أن وافق عليهما مجلس النواب.

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