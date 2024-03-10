شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإصدار اللائحة التنفيذية بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ويستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإنشائه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.