شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وكشف هيئة الأرصاد أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى 24 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية، وجنوب سيناء 27 درجة مئوية، وشمال الصعيد 27 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.