الخليج 365: وفد أوروبى يزور مصر لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " تزامنا مع مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.. وفد أوروبى يزور مصر لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى الجديد.. "التعاون الدولى": الشركاء الأوروبيون أتاحوا تمويلات ميسرة بـ12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومى والخاص خلال 3 سنوات.

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