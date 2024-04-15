شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يطالب بتكثيف المواجهة الفكرية لاستئصال الإرهاب من جذوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه لقي 27 شخصًا من عناصر حركة الشباب الإرهابية حتفهم في عملية عسكرية للجيش الصومالي بمنطقة "بار سانجوني" في محافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

ووفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن وزارة الإعلام الصومالية، فإن العملية العسكرية التي نفذها الجيش جاءت عقب تلقي معلومات تفيد بتجمع عناصر من الحركة الإرهابية في منطقة "بار سانجوني" من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين الأبرياء خلال عطلة عيد الفطر.

كما كشف بيان صادر عن جيش الصومال عن سقوط خمسة عناصر متطرفة في قبضته وإحباط العديد من المخططات الإرهابية لحركة الشباب في مناطق متفرقة من البلاد، موضحًا أن العملية العسكرية أعقبت محاولة هجوم فاشلة لعناصر من الحركة على أحد مواقع الجيش في المنطقة.

تجدر الإشارة، إلى أن عملية اليوم سبقتها عملية أخرى نفذت الاثنين الماضي، قُتل فيها ما لا يقل عن 50 عنصرًا من حركة الشباب في غارة جوية شنها الجيش الصومالي قرب مديرية حررطيري في إقليم مدج وسط البلاد.

وكانت تحذيرات أمنية دولية ومحلية قد سبقت المحاولة الفاشلة لـ "الشباب" الإرهابية، إذ حذرت من هجمات وشيكة للحركة على منشآت مدنية وعسكرية خلال عيد الفطر، وهو ما تابعه #مرصد_الأزهر لمكافحة التطرف عن كثب ونادى بضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

وجدّد المرصد تأكيده على أن القضاء على الفكر المتطرف هو السبيل لاستئصال الإرهاب من جذوره؛ إذ القضاء على هذا الفكر لا يقل أهمية عن المواجهة الميدانية القائمة على الضربات العسكرية لمعاقل الإرهاب وعناصره.