شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمناطق محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 جداول مواعيد تخفيف الأحمال فى الكهرباء بمناطق محافظة القاهرة، وذلك بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:



السلام والحلمية



الشرابية والزاوية الحمراء



الظاهر وروض الفرج



العباسية وحدائق القبة



العباسية ومدينة نصر



مدينة نصر ومصر الجديدة