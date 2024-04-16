شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف أهداف المراجعات النهائية: مساعدة للطلبة وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن توجيه الدكتور رضا حجازى وزير التعليم، المديريات التعليمية بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، تعد خطوة خارج الصندوق.

وأضاف زلطة خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذه الخطوة استكمالية لمجموعات الدعم المدرسى التى بدأنها بقوة العام الحالى فى المحافظات، مؤكدا أن قرار وزير التعليم خطوة جديدة ومتميزة تقدمها الوزارة تستهدف من خلالها جذب الطلاب لتحقيق استفادة مثلى من هذه المراجعات.

ولفت شادى زلطة إلى أنه سيكون فى كل إدارة تعليمية 3 مقرات لإجراء هذه المراجعات، حتى لا يستبعد الطالب هذه الأماكن وسيتم اختيار أكفأ المعلمين المعروفين لدى الطلاب لتقديم هذه المراجعات، والتى سترفع عن كاهل الأسرة المصرية، ويساعد الطلاب على لم المناهج، وسيحقق التمكين العادل لكل الطلاب وتحصيل المراجعات النهائية، وسيتم وضع جداول للمراجعات لكل مادة، وستكون هناك متابعة جيدة من قبل الوزارة.