الفائز بالعالمية للقرآن يحصل على المركز الثاني بمسابقة النوابغ الدولية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حصل محمد شعبان جعفر الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن وتم تكريمه من الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر في رمضان الماضي، على المركز الثاني وحائزة قدرها ٣٠ ألف جنيه بفرع الشباب في مسابقة النوابغ الدولية بشرم الشيخ، والتي بدأت اليوم،

وحصل على المركز الأول، عبدالله علي محمد منصور، والثالث إسماعيل فؤاد إسماعيل، والرابع رأفت عبدالستار سيد، والخامس محمد أحمد عبدالغني.

وحصل على المركز السادس، أحمد فوزي شحاتة، والذي فاز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية ال٣٠ للقرآن " فرع الأئمة"، وتم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر في رمضان الماضي.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، فاعليات مسابقة النوابغ الدولية لحفظ القرآن الكريم، بمدينة شرم الشيخ، بصحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.