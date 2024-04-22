شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تناشد المصريين بالخارج بسرعة التسجيل بمبادرة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، الراغبين فى الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج بسرعة التسجيل قبل انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج في 28 أبريل.

وتُتيح المبادرة للمصري المقيم في الخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

وتشمل التسهيلات الجديدة للمبادرة ما يلي:

- إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقًا.

- ربط 30% من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة دولارية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

- إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن.



للتسجيل في المبادرة قم بتحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج":

- من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

- من هواتف iOS” iPhone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022