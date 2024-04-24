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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا على هامش افتتاح البطولة العسكرية للفروسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "الفروسية في مصر"، أثناء حضوره فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصكة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، والتي تنظم خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- - الأردن- الإمارات).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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