"3 طلقات في الهوا وفزع الطلاب".. ماذا حدث في مشاجرة مدرسة البساتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت واقعة نشوب مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بمنطقة البساتين، بين طالبين -وتدخل ولي أمر يحمل سلاحاً نارياً- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الواقعة بدأت بانتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة أمام إحدى المدارس بمنطقة البساتين، حيث أطلق ولي أمر أحد الطالبين 3 أعيرة نارية من طبنجة صوت، مما تسبب في حدوث حالة من الفزع لدى الطلاب.

وفق التحريات فقد نشبت المشاجرة عقب انتهاء اليوم الدراسي بين طالبين، قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدي بالضرب على الطالب الآخر، وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

بعدها ضبط رجال الأمن بمحافظة القاهرة طرفي المشاجرة التي وقعت بين طالبين أمام إحدي المدارس الخاصة، بعدما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طالبين وتدخل ولي أمر يحمل سلاحاً نارياً، وذلك أمام مدرسة خاصة بدائرة قسم زهراء المعادي.

حبس ولي أمر الطالب

من جهتها أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس المهندس المتهم في المشاجرة التي وقعت أمام مدرسة خاصة بمنطقة بالبساتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية، خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب انتهاء اليوم الدراسي بين طالبين، قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدي بالضرب على الطالب الآخر، وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، ولدى تجمع الأمن الإداري وعدد من الأهالي أطلق والد الطالب المذكور ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار، وتمكن الأمن الإداري من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

وتمكن الأمن الإداري من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

أثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن (طبنجة صوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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