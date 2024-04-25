الأوقاف تطلق قافلة علماء ومبتهلين لمشاركة "شمال سيناء" الاحتفال بالعيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، الخميس، قافلة من العلماء والمبتهلين برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، لمشاركة شمال سيناء عيدها القومي، ولمدة يومين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم، أن القافلة تضم:

أولًا: العلماء

- الشيخ السيد محمد عبد المجيد

- الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام

- الشيخ أحمد دسوقي مكي

- الدكتور محمد طه رمضان

ثانيًا: المبتهلون

- المبتهل حسين حسن عبد العال معتوق

- المبتهل عثمان عبد العظيم أحمد مرسي

- المبتهل مصطفى محمد معوض سعيد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد ندوة كبرى مساء اليوم عقب صلاة المغرب بعنوان: سيناء في القرآن الكريم، وعقب صلاة العشاء تُعقد مقرأة سورة الكهف، ثم أمسية ابتهالية، بمسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد بالعريش.

ويؤدي رئيس القطاع الديني وأعضاء القافلة الدعوية خطبة الجمعة بعنوان: تطبيقات حسن الخلق بالمساجد التالية:

- مسجد النصر بالعريش - الدكتور هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني.

- مسجد أم القرى بالعريش - الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام.

- مسجد القرماني بالعريش - الدكتور محمد طه رمضان.

- مسجد الرفاعي بالعريش - الشيخ أحمد دسوقي مكي.

وتعقد عقب صلاة الجمعة مقرأة الجمهور بقراءة سورة القيامة، ثم ابتهالية.