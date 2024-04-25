أجواء شتوية.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح وانخفاض حرارة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اعتبارا من الجمعة 26 فبراير 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت الأرصاد، أنه اعتبارًا من الجمعة 26 أبريل 2024، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيم تتراوح بين 4 و6 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط أمطار على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية غدًا الجمعة، تتأثر بأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا، تشهد نشاطًا في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

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