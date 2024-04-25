هناء ربيع توجّه نصائح للأمهات لوقاية الأطفال من الإصابة بالجدري

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الدكتورة هناء ربيع استشاري طب الأطفال، نصائح للأمهات بشأن الاهتمام بصحة أطفالهن وحمايتهن من الإصابة بالأمراض، ومنها الجدري، الذي تظهر أعراض الإصابة به بعد يومين من العدوى.

وأضافت استشاري طب الأطفال، أنّ فترة النقاهة الخاصة بالطفل تصل إلى 28 يومًا، ويُصاب به الأطفال الذين لم يحصلون على تطعيم منه أو أعمارهم أقل من عامين، لافتا إلى أنّ الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات أقل عرضة للإصابة بالمرض.

وأكدت الدكتورة هناء ربيع، أنّ مرض الجدري ليس خطيرًا على 90% من المصابين به، و10% منهم فقط تحدث لهم مضاعفات، تتمثل في "التهاب فيروسي في المخ، أو التهاب رئوي أو بكتيري"، موضحة أنّ العدوى بالحصبة تحدث عن طريق التنفس أو الرزاز أو لمس الحبوب أو الطفح الجلدي.

وطالبت الدكتورة هناء ربيع استشاري طب الأطفال، أولياء الأمور حال رصد أي أعراض، بالتوجه إلى الطبيب المختص للحصول على الأدوية المناسبة لحالة الطفل، والاهتمام بالتغذية السليمة للطفل.