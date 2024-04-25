القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء.. ويؤكد: تتزامن مع جهود غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة المصرية ضباطًا و جنودًا والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن ذكرى تحرير سيناء، يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معاني البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد إنسحاب أخر جندي إسرائيلي منها.

وأضافت أن ذكرى تحرير سيناء تأتي في وقت يتزامن مع الجهود المتواصلة لجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة، قائلة : سيناء هي أرض الفيروز وتمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين وتأتى هذه المناسبة الهامة لترسخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به.