الإفراج عن 476 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 476 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

جاء القرار بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.