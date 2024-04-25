مايا مرسي تبحث سبل التعاون مع رئيس منظمة التعاون الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كل من الدكتور كارلوس كوندي رئيس منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) والسيدة شارلوت جويمانز منسقة البرامج ومحللة السياسات قسم الشرق الأوسط وأفريقيا- إدارة العلاقات والتعاون العالمي بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر بين المجلس ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) خلال الفترة الماضية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022 للإرتقاء بجودة حياة المواطن والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه واستعرضت جهود المجلس في ضوء المشروع في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات وتحدثت عن برنامج تحويشة أو " مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي " الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.

كما تطرقت رئيسة المجلس إلى قضية العنف السيبراني والعنف الذي تيسره التكنولوجيا حيث يعد تحدي عالمي ملح يشكل بدوره حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار ومع إستمرار كسرها للقيود وترك بصماتها في السياسة والحياة العامة فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصممة للحد من تقدمها.

فيما أشاد الدكتور كارلوس كوندي بجهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة و ناقش أخر تطورات مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" الذى يستهدف مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ويتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ،و"الترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" و"توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" و "عدم ترك أحد".