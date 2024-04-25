بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد الصلاة حسب التوقيت الصيفي، الذي يبدأ منتصف ليل الجمعة وفق قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.

وبحسب ما أعلنت الحكومة، سيتم العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وينشر الخليج 365 مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات بعد تطبيق التوقيت الصيفي والتي جاءت كالتالي:-

مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2024 بتوقيت القاهرة:

- صلاة الفجر 4:28 صباحا.

- صلاة الشروق 6:06 صباحا.

- صلاة الظهر 12:51 مساء.

- صلاة العصر 4:28 مساء.

- صلاة المغرب 7:36 مساء.

- صلاة العشاء 9:02 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: الساعة 4:45 صباحًا

صلاة الظهر: الساعة 12:58 صباحًا

صلاة العصر: الساعة 4:36 عصرًا

صلاة المغرب: الساعة 7:36 مساءً

صلاة العشاء: الساعة 9:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر: الساعة 4:36 صباحًا

صلاة الظهر: الساعة 12:41 صباحًا

صلاة العصر: الساعة 4:14 عصرًا

صلاة المغرب: الساعة 7:14 مساءً

صلاة العشاء: الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة بمحافظة قنا

صلاة الفجر: الساعة 4:46 صباحًا

صلاة الظهر: الساعة 12:47 صباحًا

صلاة العصر: الساعة 4:17 عصرًا

صلاة المغرب: الساعة 7:18 مساءً

صلاة العشاء: الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر

صلاة الفجر: الساعة 4:48 صباحًا

صلاة الظهر: الساعة 12:47 صباحًا

صلاة العصر: الساعة 4:17 عصرًا

صلاة المغرب: الساعة 7:18 مساءً

صلاة العشاء: الساعة 8:37 مساءً.