"اتهرس تحته".. مأساة مدرس مات إثر سقوط أسانسير في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تباشر جهات التحقيق التحقيقات في واقعة مصرع مدرس داخل أسانسير بالمرج، نتيجة سقوطه داخل مصعد بين طابقين بعد تعطله في أثناء محاولته الخروج منه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السبب وراء الحادث عطل فني بمصعد في المرج.

وتستمع الأجهزة الأمنية بالقاهرة لأقوال شهود العيان بواقعة مصرع موظف بعد تعطل أسانسير به في منطقة المرج، مما أدى إلى مصرعه بعد إصابته في الرقبة والرأس والجسد نتيجة سقوطه داخل مصعد بين طابقين بعد تعطله في أثناء محاولته الخروج منه ووفاته.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة، بوجود متوفٍ داخل أسانسير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة المدرس.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.