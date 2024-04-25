"هنسفركم للخارج".. القبض على عصابة نصب بتهمة غسل 30 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وبلغت قيمة أفعال الغسل التي ارتكبها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.