"جريمة قتل كشفها كلب".. قتيل في مزلقان الفرز بالشرابية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

جريمة مفزعة؛ دارت أحداثها على أطراف حي الشرابية الشعبي بالقاهرة، عندما نهش "كلب" جثة شاب مقتولاً ، كانت ملقاه وسط الزبالة، ما أثار حالة من الجدل بين أهالي المنطقة.

بلاغا تلقاه رئيس مباحث قسم الشرابية بالقاهرة، مفاده عثور الأهالي على جثة بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من "مزلقان الفرز" بدائرة القسم وذلك عقب نهش "كلب" الجثة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل البلاغ موقع الجريمة و بالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر في حالة تشويه، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين مناظرته وتحديد أسباب الوفاة.

وجري اتخاذ الإجراءات القانونية.