بعد 4 أيام اختفاء .. أمن القاهرة يكشف لغز جثة "مزلقان الفرز" بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل "محمد.ج" 18 عامًا ـ سائق ـ وتخلصوا من جثته بمقلب قمامة بعد أن سرقوا مصدر رزقه "توك توك" بالشرابية.

أمام رجال البحث الجنائي، اعترفوا المتهمين الـ5 بارتكابهم الجريمة بحق زميلهم "محمد .ج" بعد أن تمكنوا من سرقة "توك توك" خاص به، وقاموا بإلقاء جثمانه بالقرب من مزلقان الفرز بالشرابية خشية كشف أمرهم ولاذوا بالفرار. وفق عبد المنعم المحامي دفاع المجني عليه.

التحريات الأولية أوضحت أن المجني عليه"محمد.ج" تغيب عن أسرته 4 أيام حتى عثر عليه الأهالي جثة هادمة بعدما نهش كلب "ذراع" الضحية من مقلب قمامة بموقع الجريمة "مزلقان الفرز" بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم الشرابية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من "مزلقان الفرز" بدائرة القسم وذلك عقب نهش "كلب" الجثة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل البلاغ موقع الجريمة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر في حالة تشويه، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين مناظرته وتحديد أسباب الوفاة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.