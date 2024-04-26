الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انكسرت حدتها اليوم مع انكسار الموجة الحارة، موضحة أن قيم درجات الحرارة ستشهد مزيدا من الانخفاض غدا الجمعة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، درجة الحرارة غدًا ستسجل 29 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستشهد فترات الليل المتأخر والصباح الباكر برودة طبيعية لأننا ما زالنا في فصل الربيع.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح في معظم المحافظات يساعد في شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم ستتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، ومن المتوقع سقوط فرص أمطار تصل إلى السيول في المناطق الجبلية، وأمطار خفيفة في المحافظات الشمالية ولكن غير مؤثرة.