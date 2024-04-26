أستاذ علاج سموم يُحذر من مخاطر تعاطي المخدرات المخلوطة بالكتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني، عن المخاطر الصحية الكبيرة للمواد المخدرة المخلوطة بحامض البطارية والأسيتون وغيرها من المواد المضرة بالصحة العامة، وتأثيرها السلبي على الجهاز العصبي للمتعاطين.

خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح عبد المقصود، أنواع وطرق تعاطي المواد المخدرة، محذراً من الخطورة الشديدة لتعاطي مخدر الشابو مخلوطاً بحقن الجسم أو استنشاق أبخرة الأدخنة المنبعثة منه.

وأكد أستاذ علاج السموم أن التعامل الأمثل مع مشكلة تعاطي المخدرات يتطلب معالجة الأعراض الناجمة عنه وإصلاح الخلل الذي يصيب الجهاز المناعي للجسم، واستكمال مراحل العلاج بالطب النفسي.

كما حذر عبد المقصود من خطورة مخدر الكتامين، الذي يستخدم للحيوانات في البداية، ثم تحول ليكون أحد أخطر أنواع المخدرات المتداولة بين فئات الشباب، لما يسببه من أضرار بالغة الخطورة على خلايا المخ والجهاز العصبي ككل.

وأضاف عبد المقصود أن خلط الكتامين بمخدر نبات البانجو واستخدام مواد الرش لزيادة فعاليته يشكل خطرا فادحا على صحة المتعاطين، ويستدعي بذل مزيد من الجهود للتوعية بخطورة هذه الظاهرة والتحرك السريع للحد من انتشارها بين الشباب.