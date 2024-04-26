حماية العمالة غير المنتظمة.. "العمل": آلاف فرص العمل لـ"الشباب السيناوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدر حسن شحاتة، وزير العمل، توجيهاته اليوم لمديري العمل في جنوب وشمال سيناء، بتكثيف الجهود وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية في المنطقتين؛ لتعزيز العلاقات العملية وصناعة بيئة عمل لائقة، حيث يأتي هذا التوجيه في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء التي حلت أمس الخميس الموافق 25-4-2024.

وأضافت "العمل"، وفق بيان لها، اليوم الجمعة، أنه منذ بداية عام 2023، أجرى وزير العمل عدة جولات في جنوب سيناء؛ لبدعم ملف العمل من خلال إطلاق حملات للسلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص العمل خاصة لذوي الهمم، وافتتاح ملتقيات للتوظيف، وتنظيم دورات تدريب مهني.

وأوضحت" الوزارة"، أن الوزير زار مشروع التجلي الأعظم وسلم وثائق التأمين على الحياة لعمال غير منتظمين، بالإضافة إلى قراره بتسليم عربة تدريب متنقلة لتدريب بدويات منطقة سانت كاترين على المهن التراثية، والذي نال إشادة من مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، خلال زيارته لهذه العربة نهاية العام الماضي.

ورصدت "العمل"، جهود مديرية العمل بجنوب سيناء برئاسة وفاء نجاح، والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الـ 3 أشهر الماضية وتحديدًا منذ يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024، فى مختلف ملفات العمل، من حيث التشغيل وتوفير فرص العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وأعمال التفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية وتطبيق إشتراطاتها، واستخراج تراخيص عمل الأجانب.

وأوضحت "الوزارة"، أنه خلال الـ3 أشهر الماضية تم ما يلي:

- خلال الـ3 أشهر الماضية، صرفت المديرية 83 ألف جنيه لـ 36 عاملًا من العمال المسجلين بقواعد البيانات لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

- ساهمت المديرية في تشغيل 2548 شابًا وفتاةً من أبناء المحافظة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، بما في ذلك 53 من ذوي الهمم، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والتعليم وغيرها.

- قامت المديرية خلال الفترة بالتفتيش العمالي على 639 منشأة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية على 132 منشأة، وتأكدت من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة.

- حتى عام 2014 تم تشغيل 25,754 شابًا وفتاةً، وأنه وفقًا لإحصائيات عام 2023، وصل عدد المعينين إلى 43,557 شابًا وفتاةً، مما يعني توفير فرص عمل لـ 17,803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة منذ عام 2014 حتى 2023.

- تم تشغيل 214 شابًا من ذوي الهمم حتى عام 2014، وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شابًا داخل منشآت القطاع الخاص، مما يعني تعيين 509 من ذوي الهمم من عام 2014 حتى 2023.

- بالنسبة لإيرادات تصاريح العمالة الأجنبية، رصدت المعلومات زيادة في عدد الأجانب المشتغلين من 1661 أجنبيًا في عام 2014 إلى 3155 أجنبيًا في عام 2023، بزيادة 189%، وزيادة في إجمالي الإيرادات من 5,273,740 جنيهًا في عام 2014 إلى 19,008,502 جنيهًا في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 360%، مما يعزز الدخل القومي ويسهم في زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصرية.

وبشأن محافظة شمال سيناء، قالت أحدث أرقام مديرية العمل برئاسة محمد سالم عبدالمالك، إنه خلال الفترة من مايو 2023، وحتى أبريل الجارى 2024، تم ما يلي:

- خلال الفترة من مايو 2023 حتى أبريل 2024، وفرت مديرية العمل في محافظة شمال سيناء 415 فرصة عمل للشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، منهم 16 من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

- توفير فرص عمل لـ 42 شابًا من ذوي الهمم منذ بداية عام 2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج هذه الفئة في سوق العمل.

- نظمت المديرية 4 دورات تدريبية مجانية في مجالات التفصيل والخياطة والخرز، استفاد منها 54 متدربًا، بالإضافة إلى 5 دورات أخرى في مجال ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 54 متدربًا.

- صرفت المديرية خلال عام 2023 4 منح دورية لعمال غير منتظمين، استفاد منها 3297 عامل، بمبلغ 2,579,640 جنيه، ويبلغ عدد المسجلين من تلك الفئة بقواعد بيانات المديرية 835 عاملًا غير منتظمًا.

- استخراج 381 شهادة قياس مستوى مهارة، و 378 رخصة مزاولة حرفة لعمال من أبناء المحافظة.

- تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية، تم بحث 2 منها وتسوية بشكل ودي، وإحالة 6 منها إلى القضاء.

- نظمت المديرية 8 ندوات توعوية استفاد منها 138 عاملًا وعاملةً، بالإضافة إلى استخراج 48 ترخيص عمل لأجانب يعملون في المحافظة، وتلقى طلبات تجديد لـ 21 ترخيصًا.

- في مجال السلامة والصحة المهنية، نظمت الإدارة المختصة 19 ندوة استفاد منها 766 عاملًا وعاملةً، وتم التفتيش على 106 منشآت يعمل بها 11 ألف عامل.

يذكر أن وزارة العمل، أعلنت مؤخرًا عن إحصائية بتوفير فرص عمل لـ 870 شابًا وفتاةً، منهم 140 من ذوي الهمم داخل 22 منشأة، بشمال سيناء، وذلك على مدار الثلاث سنوات الماضية "من 2021 وحتى 2023"، في قطاعات "الفنادق والتشييد والبناء والتعليم"، وغيرها.

ونظمت مديرية العمل هناك ولأول مرة دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للفتيات بمركز تدريب العريش، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات؛ لتوعية 21 فتاة على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ومتناهية الصغر، وتوعيتهم أيضا بثقافة العمل الحر.

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