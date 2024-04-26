بعد تحذيرات الأرصاد.. نشر معدات بالقاهرة والجيزة للتعامل مع مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت صباح اليوم، معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتتمركز على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى؛ للتعامل مع مياه الأمطار.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحسب بيانها، اليوم الجمعة، أن ذلك الانتشار جاء في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت توقعاتها إلى احتمالية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا وتصل لحد السيول على مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت "الشركة"، إلى أن غرف عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، في متابعة دائمة ومستمرة لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتة إلى تكثيف أعمال الصيانة والتطهير لشنايش الأمطار، وبالوعات الصرف الصحي لتعزيز قدرتها على استيعاب مياه الأمطار المتساقطة.