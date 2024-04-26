"الأرصاد" تكشف حالة الجو في شم النسيم.. وتوجه نصيحة بشأن طقس الأسبوع المقبل - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



كشفت الدكتورة إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد الجوية، الأحوال الجوية في يوم شم النسيم ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مدار الأسبوع المقبل.



وقالت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة ما بين 29 و30 و31 على أقصى تقدير، مضيفة أنه من الوارد حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، كون فصل الربيع يشهد موجات حرارية متكررة لكن مدتها تكون قصيرة من يوم إلى 3 أيام.



وأضافت "شاكر"، أنه بالنسبة لطقس يوم شم النسيم، فإن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتسجل 33 و34 درجة، ناصحة باصطحاب شمسية أو قبعة للوقاية من أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة التي تكون عمودية، وتناول كميات كبيرة من المياه.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة يشهد تراجعًا في معدلات درجات الحرارة بواقع 12 درجة بعدما سجلت العظمى الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا بلغت ذروتها الأربعاء، 41 درجة بالقاهرة الكبرى، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض صحراوي أدى لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.



وتوقعت، أن تسجل العظمى بالقاهرة اليوم الجمعة 29 درجة، لافتة إلى أن بعض المناطق بدأت تتأثر بسقوط الأمطار منذ مساء أمس، وصباح اليوم شهدت مناطق في القاهرة الكبرى، سقوط أمطار خفيفة، متوقعة استمرارها خلال الساعات المقبلة.



وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن بعض السحب الركامية والمنخفضة تكونت الآن مما تؤثر على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.



وحذرت عضو هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار أكثر حدة اليوم، على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال ووسط وجنوب الصعيد، موضحة أنها ستكون أمطارا ما بين خفيفة ومتوسطة ورعدية، ويمكن أن تصل لحد السيول على بعض المناطق نظرا للطبيعة الجغرافية.



وتابعت إيمان شاكر، أن الأجواء اللطيفة تستمر اليوم وغدا، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع المقبل الذي سيكون أسبوعا لطيفا يشهد أجواء ربيعية.