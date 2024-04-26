"السياحة": ضوابط جديدة من "الحج السعودية" لتأمين دخول المشاعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه تم وضع ضوابط جديدة لتنظيم دخول الحجاج للمشاعر هذا العام 1445هـ.

وأضاف "وحيد"، لمصراوي، أن السعودية وضعت ضوابط جديدة لحج هذا العام وتشمل استخدام تأشيرة حج نظامي وامتلاك البطاقة الذهبية من طرف المطوف؛ للسيطرة على الحجاج.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة،إلى أنه تم اعتماد البطاقة الذهبية هذا العام من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية بدلًا من الإسوارة التي اعتمدت خلال المواسم الماضية.

وتابع، أنه يتم تسليم هذه البطاقة وجميع البيانات المتعلقة بالحاج المتوجه بصفة قانونية ونظامية إلى المشاعر المقدسة؛ لضبط أكبر عدد من المخالفين والمتوجهين إلى المشاعر بدون تصريح أو تأشيرة حج، سواء حجاج الداخل أو الخارج.

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