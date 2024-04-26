مصطفى بكري يكشف دور مصر في التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جهود مصر لا تتوقف لوقف نزيف الدم الفلسطيني من أجل تقريب وجهات النظر للوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى لتوسيع نطاق الهدنة لتشمل الانسحاب الإسرائيلي ومنح حرية الحركة على الطرق الرئيسية في غزة، وهو عودة النازحين إلى شمال غزة، منوها أن دور مصر هو تبادل الأسرى وفترات هدوء تتخللها مراحل محددة لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف قائلا:هناك خطة ثلاثية البنود تدفع بها مصر لوقف التصعيد تشمل وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، وبدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

واستكمل مصطفى بكري: مصر لا تتآمر ولا تتطاول على أحد، وسياسة مصر الخارجية متوازنة لحل القضية، والشعب المصري لا يمكن أن يزايد أحد على عليه، والمشككين يتقولون على رجال الجيش والشرطة لصالح المخابرات الأمريكية لا يستحقون تراب الوطن.