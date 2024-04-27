أول تعليق رسمي على أنباء انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ببانًا للرد على أنباء انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.



وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وقد تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.



وشددت الوزارة، على أن كل المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.



وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يمكن الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).