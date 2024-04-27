بتوجيهات من المحافظ.. حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات في 3 أحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.



وأشار محافظ القاهرة، في بيان، السبت، إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.



وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء عابدين، وغرب القاهرة، والوايلي، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم إزالة الإشغالات بمنطقة وسط المدينة، وشوارع معروف، وشمبليون، ورمسيس.



وكلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

