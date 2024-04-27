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وقف ندب جميع مهندسي الري.. قرار عاجل من الوزارة - تفاصيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عدم الموافقة على طلبات المهندسين بالوزارة والجهات التابعة لها بالندب أو النقل أو الإعارة لأي جهة غير تابعة للوزارة نظرًا للعجز الشديد في أعداد مهندسي الوزارة.

وتضمن القرار، الصادر عن الوزارة، وقف التجديد للمهندسين الذين صدرت لهم قرارات ندب أو إعارة في وقت سابق وإخطار الجهات الأخرى المنتدبين إليها بذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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