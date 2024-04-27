15 مليونًا في يوم واحد.. سقوط تجار العُملة في قبضة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي (السوق السوداء).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.