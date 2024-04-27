بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في خفض أسعارها.. طلب برلماني بمقاطعة اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، التحية إلى أهالي محافظة بورسعيد الباسلة على نجاح حملتهم في مقاطعة شراء الأسماك؛ احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار، والتي امتدت داخل عدد كبير من المحافظات؛ مشيداً بتحقيق الحملة نجاحات كبيرة في خفض أسعار الأسماك.

وناشد طنطاوي، في بيان له اليوم السبت، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، اتخاذ قرارات فورية بمقاطعة أية سلعة يتم رفع أسعارها دون أي مبرر، مطالباً بالبدء فوراً في مقاطعة شراء اللحوم الحمراء بعد ارتفاع سعر الكيلو من اللحوم الحمراء ما بين 400 و500 جنيه.

وأكد النائب أن سلاح مقاطعة السلع المبالغ في أسعارها اتضح أنه واحد من أقوى وأفضل الأسلحة؛ لعودة الاستقرار إلى أسعار السلع، مؤكداً ضرورة اتخاذ هذا السلاح منهاج عمل لدى جميع المواطنين لمقاطعة مختلف السلع التي تباع بأسعار مغالى فيها؛ سواء أكانت سلعًا غذائية أو غير غذائية.

وأكد طنطاوي أن مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة في ملف خفض أسعار السلع يتطلب نشر هذا الوعي من الشعب الباسل والعظيم بمحافظة بورسعيد في جميع المحافظات، موجهاً تحية قلبية إلى أهالي بورسعيد الذين جعلوا أكبر سوق للأسماك خالياً من المشترين، ولا يوجد به سوى بائعي السمك؛ مما يؤكد نجاح حملتهم في مقاطعة الأسماك.

ووجه طنطاوي التحية والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تضامنه مع أهالي المحافظة في حملة المقاطعة، بعدما رفض خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك زيارة سوق السمك، مشيراً إلى أن اللواء عادل الغضبان كان في جولة وفي اتجاه سوق السمك والتجار قالوا له (تفضل)، فقال لهم (لأ؛ أنا مش داخل السوق إلا لما تخفضوا الأسعار).