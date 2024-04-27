مومياء ومرمر.. ضبط موظف في أسيوط بحوزته 1118 قطعة أثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية موظف في أسيوط، بحوزته 1118 قطعة أثرية مختلفة .

معلومات وتحريات قطاعي قطاع الأمن العام- شرطة السياحة والآثار- أفادت حيازة موظف لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبط المتهم بمسكنه وعُثر بحوزته على 1118 قطعة أثرية أبرزها (مجسم تابوت بداخله مومياء- 2 تابوت خشبي بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - تمثالين خشبيين عليهما نقوش ورسومات - عدد من اللوحات الحجرية ولفائف الباردي والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال– عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة).

بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.