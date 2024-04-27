زاهي حواس يكشف حقيقة لعنة الفراعنة وارتباطها بالمقابر الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، حقيقة ظاهرة "لعنة الفراعنة" وارتباطها بالكنوز والمقابر الأثرية القديمة.

ونفى حواس في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، وجود ما يسمى بـ لعنة الفراعنة، مرجعًا سبب الأحداث والحوادث التي تعرض لها المنقبون إلى عوامل أخرى كالميكروبات والجراثيم الخطيرة الكامنة داخل المقابر لآلاف السنين.

وفسر حواس حدوث مثل هذه الإصابات والاعتقادات الخاطئة بأنها كانت تصيب زوار المقابر وعلماء الآثار بسبب تأثير البكتيريا والفيروسات غير المرئية التي كانت تنبعث من جدران القبور فور فتحها بعد إغلاق طويل يمتد لآلاف السنين.

وشدد حواس على ضرورة فتح المقابر الأثرية لمدة ساعة كاملة قبل السماح للعلماء والباحثين بدخولها وضمان دخول الهواء النقي للقضاء على الميكروبات المتراكمة داخل المقبرة.

وعلى صعيد آخر، أعرب الدكتور زاهي حواس عن متابعته المكثفة لأحداث مباراة كرة القدم التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي مازيمبي الكونغولي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد بالمواهب والمهارات البارزة للاعب أحمد عبد القادر والأداء المميز الذي قدمه خلال المباراة، وأعرب عن رغبته في رؤية عبد القادر للمشاركة كأساسي في المباريات المقبلة.