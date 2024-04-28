ماهى الأسباب التى أدت لارتفاع أسعار الأسماك؟.. رئيس الشعبة يُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، على حملات مقاطعة الأسماك "خليها تعفن" قائلًا: "هناك أسباب كثيرة لارتفاع أسعار الأسماك، في طليعتها إرتفاع اسعار العلف، وهو ما أدى لرفع تكلفة الإنتاج بالاضافة لارتفاع تكلفة "الجاز "المستخدم في مراكب الصيد، وارتفاع أسعارالكهرباء".

وأضاف "المنشاوي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON":اليوم السبت أنه صحيح كل الاسباب السابقة قد تكون سببا فى ارتفاع الأسعار لكن ليست مبرارًا لهذا الارتفاع الحاد والكبيرفي حركة الأسعار"، مشددًا على ضرورة دراسة تلك الأمور وجوانبها واسبابها.

وتابع:"لا يعقل أن يصل سعر كيلو البلطي إلى 70 جنيهًا في المزرعة ويحصل عليه المستهلك مايزيد عن 100 جنيهًا، وهنا يثبت أن المستفيد هم الوسطاء وليس المنتجين"، موضحا: "دائما بنقول التجار وإرتفاع الأسعار لكن في الحقيقة فيه كمان معاهم وسطاء، وبالتالي يؤدي ذلك للارتفاع الجنوني في الأسعار صحيح؟

وعن رد فعل التجار تجاه حملات المقاطعة علق قائلًا: " ماحدث أن هناك أكثر من إتجاه للتجار تم رصده في الاسكندرية، حيث أن مصر ثروتها السمكية قادمة إما من البحار أو المزارع السمكية، وتفاجئنا اليوم في محافظة الاسكندرية أن أصحاب المزراع السمكية رفضوا توريد أسماك بمعنى خلو السمك في الميه علشان هنخسر لو بعنا بالأسعار دي وفي ذات الوقت الوسطاء بيضغطوا على المستهلكين".