الحكم في دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، يطالب فيها الأخير بتعويض 2 مليون جنيه لشطب عضويته بنادي الزمالك.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك بصفته.

وذكر "عباس" أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة، منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد آنذاك مرتضى منصور فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.